Calciomercato Lazio | Castrovilli a un passo: ecco quando firma

La Lazio ha chiuso per il suo quinto acquisto. Si tratta dello svincolato Gaetano Castrovilli: come vi abbiamo raccontato, la società biancoceleste nelle ultime ha accelerato per anticipare la concorrenza e assicurarsi il calciatore. Gianluca Di Marzio di SkySport ha confermato quanto vi abbiamo scritto, il centrocampista classe '97 firmerà un contratto triennale in settimana a circa due milioni a stagione. Su di lui c'erano anche Bologna e Torino, che però non sono riuscite a definire l'affare prima del diesse Fabiani. Presto l'arrivo a Roma.