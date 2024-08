Calciomercato Lazio | Cataldi alla Fiorentina: trattativa in chiusura

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 13.40 - Ormai sembra tutto fatto per il trasferimento di Cataldi alla Fiorentina. Si sta lavorando sulla formula: dovrebbe trattarsi di un prestito con diritto di riscatto.

CALCIOMERCATO LAZIO - La Fiorentine ci prova per Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio, in bilico fin dall'inizio della sessione estiva di calciomercato, potrebbe lasciare la Capitale proprio nelle ultime ore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Viola avrebbe avviato le trattativa con il club biancoceleste per assicurarsi in prestito il classe 1994. Da Formello sarebbero arrivati segnali di apertura, l'intenzione sarebbe quella di lasciarlo partire ma solo a patto che venga inserito almeno l'obbligo di riscatto nell'accordo. Le parti sono ora al lavoro per trovare la quadra, ma il rischio è che il tempo a disposizione non basti per poter arrivare a una conclusione definitiva, soprattutto per lo scetticismo del calciatore sul lasciare la Lazio.