Calciomercato Lazio, cercasi rinforzi: piacciono ancora Bakambu e Lallana

Certi amori non finiscono, no? Anche quelli presunti, come tra Lazio e Bakambu. Uno dei nomi papabili per il calciomercato di gennaio, quando i biancocelesti erano alla ricerca di un attaccante per rimpolpare il reparto offensivo. Oltre a Giroud, che resta tuttora la pista più calda, anche il francese (naturalizzato congolese) era finito in cima ai pensieri di Igli Tare. Non se ne fece nulla, complici i tempi stretti e il prezzo del cartellino. Due anni fa il Beijing Guan, società cinese, lo strappò al Villarreal per 40 milioni: oggi ne vale almeno 20. Comunque in estate tutto può cambiare e dopo il suo mancato approdo al Barcellona a febbraio - i Blaugrana avevano pensato a lui per sostituire Suarez, prima di virare su Braithwaite -, la Lazio è rimasta in corsa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, infatti, il contratto di Bakambu scade nel dicembre 2021 e lo stesso centravanti avrebbe grande voglia di tornare in Europa. Più economica l'opzione Ekuban (costa dai 5 ai 7 milioni), nome uscito negli ultimi giorni. Intanto, per il centrocampo resta viva anche l'ipotesi Lallana. Così come Bonaventura, rappresenterebbe un acquisto a parametro zero. Il Liverpool non gli rinnoverà il contratto e il ds Tare sa come convincere un Reds a sposare la causa biancoceleste, vedi Leiva e Luis Alberto. Ma l'inglese, per ora, sembrerebbe non voler lasciare la madre patria: su di lui è forte l'interesse del Leicester, che pare la favorita numero uno a portarselo a casa.

