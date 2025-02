Calciomercato Lazio | Corsa contro il tempo per il centrocampista: il piano

RASSEGNA STAMPA - La Lazio fino all'ultimo per un centrocampista. Come riportato da Il Corriere dello Sport, sfumato Casadei, continua la ricerca negli ultimi due giorni di mercato. È stato fatto un tentativo per Cher Ndour, di proprietà del PSG, poi andato alla Fiorentina. Fabiani aveva il suo 'sì' da venerdì, ma non è bastato. In corsa resta sempre Luciano Valente, jolly offensivo classe 2003 del Groningen. Dal Portogallo, invece, rilanciano di nuovo Gustavo Sà del Famalicão, ma costa 13 milioni di euro con obbligo di riscatto.

Come vi abbiamo raccontato, rimane viva la pista che porta a Reda Belahyane. Ma se ne potrà parlare realmente solo se il Verona aprirà a un prestito gratuito con obbligo di riscatto, già rifiutato inizialmente. Il marocchino piace anche alla Fiorentina e al Rennes in Ligue 1. Fabiani aveva chiesto anche Fabbian del Bologna, bloccato dopo l'infortunio di Ferguson.

Un ultimo tentativo invece potrebbe essere fatto per Fazzini. Difficile, però, dopo il litigio tra Lotito e Corsi di inizio mercato. Erano vicini alla chiusura, poi è saltato tutto per questioni bilancistiche e garanzie chieste dall’Empoli. Il calciatore è sempre lì che aspetta. C'è anche Payero dell'Udinese, ma è un over. I bianconeri lo valutano circa dieci milioni e sarebbero interessati sia a Basic che a Hysaj, ormai pienamente reintegrato.