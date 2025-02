Calciomercato Lazio | Belahyane torna di moda: la situazione

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Torna di moda il nome di Reda Belahyane. Era stato trattato dalla Lazio a metà gennaio, ci si era scontrati con le richieste del Verona e con le difficoltà di un cambio di proprietà in corso. Fabiani aveva virato su Casadei, ma la telenovela è finita come sappiamo. Ora il centrocampista marocchino può tornare in auge, ci sono stati nuovi contatti con l'entourage del classe 2004. Belahyane è stato a un passo dal Rennes, ma la trattativa s'è bloccata dopo l'esonero di Sampaoli da tecnico della società francese. Sul centrocampista del Verona ci sono anche Olympique Marsiglia e Fiorentina. La Lazio può mettere sul piatto un prestito (gratuito) con obbligo di riscatto o una formula come quella proposta al Chelsea per Casadei: acquisto definitivo, ma pagamento a partire dal prossimo esercizio di bilancio, valutazione sui 12-13 milioni e percentuale sulla futura rivendita tra il 20 e il 25%. Non è detto possa bastare. Ma Belahyane è di nuovo nei pensieri della Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.