Calciomercato Lazio, dalla Spagna: offerto Reinier del Real Madrid

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato sarà uno dei temi più caldi in casa Lazio. La rosa per affrontare campionato e Champions League va per forza di cose rinforzata e come riporta la consueta rassegna di Radiosei qualcosa bolle in pentola. Dalla Spagna infatti circolano delle voci piuttosto insistenti su Reinier Jesus Carvalho, conosciuto come Reinier. Secondo As ed Espn i biancocelesti e l'Atalanta sarebbero interessati al calciatore del Real Madrid classe 2002. Già qualche mese era circolata questa indiscrezione visto che il calciatore è in cerca di rilancio.

ESPERIENZE PASSATE - Arrivato a Madrid nel 2020 per 35 milioni di euro è stato poi mandato in prestito prima al Borussia Dortmund e quest'anno al Girona senza però troppa fortuna (appena un gol segnato e sole 5 apparizioni da titolare). Nonostante ciò il suo procuratore, Giuliano Bertolucci ha rivelato proprio ad Espn che il suo assistito rimarrà in Europa. Un indizio che rende reale l'ipotesi che Reinier sia stato offerto ai biancocelesti. Nasce trequartista, gioca seconda punta o ala. Ha voglia di rilanciarsi e per questo spera di sbarcare in Italia.

ALTERNATIVE - Sarri aspetta comunque una nuova esterno. I nomi caldi sono quelli di Berardi del Sassuolo e di Gil del Tottenham. Quest'ultimo rientrerà dal prestito al Siviglia dopo aver vinto l'Europa League contro la Roma. Possono interessare anche Orsolini del Bologna e Baldanzi dell’Empoli. Il tecnico biancoceleste vuole aggiungere un esterno a Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro sperando che quest'ultimo rinnovi fino al 2025 così come si è vociferato prima della partita contro la Cremonese.