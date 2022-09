Calciomercato Lazio, ecco tutti gli affari in entrata e in uscita della sessione estiva

Si è conclusa la sessione estiva di calciomercato, ecco tutte le operazione completate dalla Lazio sia, in entrata che in uscita...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si è conclusa la sessione estiva di calciomercato. La Lazio si è mossa in anticipo chiudendo la maggior parte degli acquisti nel mese di luglio, garantendo a Maurizio Sarri fin da subito i giocatori richiesti. L'unica eccezione è stato Ivan Provedel, arrivato ad agosto dopo una lunga e difficile trattativa con lo Spezia. Nell'ultimo periodo, comprese queste ultime ore, la Lazio ha lavorato soprattutto in uscita piazzando giocatori come Durmisi e Morrone, ma anche come Akpa Akpro e Acerbi. Cessioni importanti per le casse biancocelesti e non sono state le uniche, viste anche quelle di Muriqi, tornato al Maiorca, e di Vavro al Copenaghen. Una Lazio concreta che ha soddisatto i suoi tifosi, nonostante le richieste last minute di un terzino sinistro per rendere la squadra ancora più forte e competitiva. La rosa, comunque, annovera otto giocatori in più, è stata ringiovanita e ha sostituito quei calciatori che sono partiti a parametro zero, ma soprattutto è stata scremata dalla gran parte degli esuberi. Di seguito l'elenco completo di tutti gli affari in entrata e in uscita del calciomercato biancoceleste.

ACQUISTI

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Hellas Verona; prestito con obbligo di riscatto condizionato); Mattia Zaccagni (Hellas Verona, riscatto); Vedat Muriqi (Maiorca, fine prestito); Alessandro Rossi (Monopoli, fine prestito); Joaquin Correa (Inter, fine prestito); Cristiano Lombardi (Reggina, fine prestito); Jony (Sporting Gijon, fine prestito); Emanuele Cicerelli (Frosinone, fine prestito); Bobby Adekanye (Crotone, fine prestito);

Centrocampisti: Matias Vecino (Inter, svincolato); Marcos Antonio (Shaktar Donetsk, titolo definitivo); Gonzalo Escalante (Alaves, fine prestito); Sofian Kiyine (Venezia, fine prestito); Fabio Maistro (Ascoli; fine prestito); Andrea Marino (Piacenza, fine prestito); Biagio Morrone (Monopoli; fine prestito); Djavan Anderso (PEC Zwolle, fine prestito);

Difensori: Alessio Romagnoli (Milan, svincolato); Nicolò Casale (Hellas Verona, titolo definitivo); Mario Gila (Real Madrid, titolo definitivo); Denis Vavro (Copenaghen; fine prestito); Tiago Casasola (Cremonese; fine prestito); Nicolò Armini (Piacenza; fine prestito); Mohamed Fares (Torino, fine prestito); Riza Durmisi (Sparta Rotterdam, fine prestito); Mattia Novella (Monopoli, fine prestito); Angelo Ndrecka (Teramo, fine prestito);

Portieri: Luis Maximiano (Granada, titolo definitivo); Ivan Provedel (Spezia, titolo definitivo), Alia (Monterosi, fine prestito)

CESSIONI

Attaccanti: Vedat Muriqi (Maiorca, titolo definitivo); Raul Moro (Ternana, prestito); Bobby Adekanye (Go Ahead Eagles, titolo definitivo); Emanuele Cicerelli (Reggina, prestito con obbligo di riscatto); Jony (Sporting Gijon, prestito); Alessandro Rossi (Monterosi, prestito); Jovane Cabral (Sporting Lisbona, fine prestito); Cristiano Lombardi (Triestina, prestito); Joaquin Correa (Inter; riscatto);

Centrocampisti: Lucas Leiva (Gremio, svincolato); Fabio Maistro (SPAL, titolo definitivo); Patryk Dziczek (Piast Gliwice, titolo definitivo); Gonzalo Escalante (Cremonese; prestito con diritto di riscatto); Biagio Morrone (Recanatese, titolo definitivo); Jean Daniel Akpa Akpro (Empoli; prestito);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter, prestito con diritto di riscatto); Denis Vavro (Copenaghen, titolo definitivo); Luiz Felipe (Real Betis, svincolato); Jordan Lukaku (Ponferradina, svincolato); Tiago Casasola (Perugia, titolo definitivo); Luca Falbo (Monopoli, titolo definitivo); Angelo Ndrecka (Pro Patria, svincolato); Riza Durmisi (Leganes, prestito); Nicolò Armini (Potenza, prestito); Mattia Novella (Picerno, prestito), Jorge Silva (svincolato);



Portieri: Thomas Strakosha (Brentford, svincolato); Pepe Reina (Villareal, rescissione contrattuale); Marco Alia (Monterosi, titolo definitivo); Alessio Furlanetto (Renate, prestito con diritto di riscatto)