Calciomercato Lazio, Fares in uscita: tre club di Serie A interessati

La rivoluzione sarriana della Lazio è iniziata. Addio al 3-5-2 di Inzaghi, avanti con il 4-3-3 o il 4-3-1-2. Uno dei giocatori che difficilmente potrà essere riadattato al nuovo schema è Mohamed Fares, specifico come quinto, più in difficoltà da terzino di una linea a quattro. Secondo quanto riportata da Alfredo Pedullà sull'algerino sono partiti i primi interessamenti da parte di tre società di Serie A. In prima fila c'è il Torino, alla ricerca di un esterno mancino da consegnare a Juric, poi il Cagliari, dove il calciatore ritroverebbe Semplici con cui si è espresso ad alti livelli ai tempi della Spal. Più defilata al momento la Fiorentina, ancora alle prese con la grana allenatore dopo l'addio imprevisto di Gattuso. La valutazione è di 8 milioni di euro, leggermente inferiore (di mezzo milione, ndr) rispetto a quanto la Lazio ha pagato lo scorso anno per aggiudicarselo. Il calciomercato sta per entrare nel vivo e in casa biancoceleste ci sarà parecchio da fare sia per quanto riguarda gli acquisti che per le cessioni.