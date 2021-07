Calciomercato Lazio, Felipe Anderson è più vicino: si lavora all'intesa

Felipe Anderson, un passo alla volta, si avvicina al ritorno in biancoceleste. Nuovi contatti con gli agenti nelle scorse ore, l’entourage del brasiliano è a lavoro per trovare la quadra economica con il West Ham che ha riaccolto Felipe per il raduno, ma ha aperto a una sua partenza. Per due motivi: non rientra nei piani di Moyes e ha il contratto in scadenza nel 2022. Gli Hammers non hanno alcuna intenzione di tenere un giocatore che è fuori dal progetto e che guadagna circa quattro milioni di sterline. Felipe Anderson, pur di tornare a Roma, di riabbracciare la sua Lazio, è disposto a tagliarsi quasi il 50% dell’attuale ingaggio e firmare un contratto di poco superiore ai due milioni a stagione. Un gesto molto apprezzato da Lotito e Tare. Ora serve l’accordo definitivo con il West Ham, manca poco, tra domanda e offerta ballano circa tre milioni. Gli inglesi vorrebbero 11 milioni, la Lazio ne ha offerti otto (bonus compresi).

STRADA TRACCIATA - L’intesa si può trovare a metà strada, gli agenti di Anderson stanno lavorando per questo, senza troppa fretta in realtà, c’è fiducia e ottimismo e quindi si procede con calma, senza forzare la mano. Il West Ham fa il suo gioco, tre anni fa pagò Anderson 34 milioni, prova a rientrare del massimo possibile, ma non farà muro e conosce la volontà del giocatore. Per questo la strada è tracciata. La Lazio ha deciso di puntare sul ritorno del brasiliano, per lui è pronta la maglia numero 7, quella con cui si consacrò. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti, l’intenzione è quella di portare Felipe ad Auronzo e fargli iniziare il ritiro agli ordini di Sarri che ha subito detto sì al Pipe-bis.

