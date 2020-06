Calciomercato Lazio, Gazzetta dello Sport: “Il Newcastle offre 135 milioni per Immobile”

Il Newcastle della nuova proprietà araba disposto a fare pazzie per Ciro Immobile. La notizia shock la lancia La Gazzetta dello Sport, che titola: "Offerta shock per Immobile. Il Newcastle mette sul piatto 135 milioni. E ora Ciro che fai?". Al club inglese i fondi di certo non mancano. Si parla ovviamente di una cifra lorda. Sarebbero 55 i milioni offerti alla Lazio, un contratto da 8 milioni a stagione per 5 anni invece al giocatore. Numeri comunque da capogiro per chiunque. Lotito aveva respinto con fermezza in passato gli attacchi di Napoli, Milan, ma soprattutto quello del Dalian Yifang, che era pronto a ricoprire d'oro il calciatore partenopeo. La Lazio vorrebbe premiare ancora Ciro, che intanto continua a battere record su record, ma il richiamo della Premier League fa rumore.

Pubblicato a 00.46

