Calciomercato Lazio | Grandi manovre con il Sassuolo: tutti i giocatori in ballo

CALCIOMERCATO LAZIO - Si accende il calciomercato della Lazio. Lotito vuole regalare a Sarri i rinforzi richiesti e rimpinguare la rosa che, dopo il secondo posto, è chiamata anche al ritorno in Champions League. Sarà un'estate lunga e sono tante le operazioni da fare in casa biancoceleste. La società capitolina sta lavorando per chiudere i profili richiesti. L'operazione più avanzata è quella che dovrebbe portare Domenico Berardi a Formello. Un affare che le due squadre stanno definendo. Oggi, come vi abbiamo raccontato, ci sono stati significativi passi in avanti con l'esterno del Sassuolo che si è promesso alle aquile. Operazione in fase di definizione con il campione d'Europa convinto a lasciare Reggio Emilia per approdare in una big e sposare il progetto della Lazio. Attenzione, però, perché Lotito è al lavoro con il Sassuolo e tra i due club potrebbero andare in porto anche altre operazioni. Se Berardi è affare a sé stante (va bene ricordarlo, ribadirlo e sottolinearlo per evitare confusioni di sorta), le due formazioni sono al lavoro anche su altri obiettivi

Calciomercato Lazio | Da Frattesi a Pinamonti, i calciatori monitorati

Insieme a Berardi, il grande sogno di Maurizio Sarri è Davide Frattesi. Il centrocampista è il pezzo pregiato che fa gola a mezza Europa. Il giocatore, però, ha ribadito di voler restare in Italia e di voler fare un passaggio intermedio prima di sbarcare in Premier, che aveva fatto dei passi per il calciatore. Su Frattesi la concorrenza è acerrima con l'Inter che è davanti a tutte e il Sassuolo che chiede più di 30/35 milioni. La pista è complicata e in salita, quasi impossibile, ma nel calciomercato mai dire mai. Diverso il discorso per Andrea Pinamonti, attaccante acquistato dai neroverdi per ben 20 milioni di euro dall'Inter (prestito con obbligo di riscatto). Il centravanti è uno dei primi nomi fatti da Sarri, addirittura alla fine del 2021, ed è un profilo che a Formello piace. Le sue caratteristiche si potrebbero sposare bene con quelle degli altri attaccanti, ma soprattutto completerebbe il sestetto offensivo chiesto dal mister per il ritiro ad Auronzo. Il tecnico, infatti, ha dato priorità al reparto avanzato con centravanti ed esterno che vanno presi il prima possibile per permettere di integrarsi e inserirsi subito negli schemi sarriani. Non va dimenticato poi Maxime Lopez, altro vecchio pallino dell'allenatore della Lazio. Veloce, rapido e con una proprietà di palleggio importante che potrebbe affiancare Cataldi. Una scelta simile a quella fatta con Marcos Antonio con la differenza che il francese gioca già in Italia da tre anni con ottimi risultati.

Calciomercato Lazio | Manovre con il Sassuolo: le possibi contropartite

Il Sassuolo, però, non rimane a guardare e anche nella rosa della Lazio ci sono dei giocatori che i neroverdi apprezzano. Il primo nome è quello di Matteo Cancellieri. Dodici mesi fa il giocatore era pronto a trasferirsi in Emilia, ma i biancocelesti bruciarono la concorrenza inserendosi in extremis per assicurarselo. L'esterno ha vissuto una stagione con più ombre che luci, ma ha fatto vedere di avere qualcosa. In questo momento ha bisogno di giocare con maggiore regolarità e il Sassuolo potrebbe fare al caso suo. La Lazio, però, crede molto nell'ex Verona tanto da voler aspettare prima di chiudere una sua ipotetica cessione. Il numero 11, infatti, farà parte della spedizione dell'Under21 all'Europeo e Matteo potrebbe mettersi in luce con la maglia azzurra. Affrettare le cose oggi potrebbe essere controproducente ed è per questo che bisogna attendere. Altro nome gettonato è quello di Toma Basic. La Lazio lo valuta circa 5.5 e potrebbe portare esperienza e fisicità agli emiliani che non hanno assolutamente chiuso la porta al croato. Situazione simile per Marcos Antonio che al suo primo anno alla Lazio ha avuto qualche sprazzo, ma ha pagato le difficoltà di adattamento con l'Italia. Sarri ha bocciato entrambi, pur apprezzando l'impegno, e i due centrocampisti potrebbero finire in qualche operazione collegata con il Sassuolo. A sorpresa, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, ai neroverdi interessa anche Mario Gila. Il difensore ha giocato la sua prima stagione nel calcio professionistico e non ha demeritato trovando spazio soprattutto in Europa e Conference League. Anche lui come Cancellieri fa parte dei calciatori impegnati nell'Europeo Under21 visto che è una delle colonne della Spagna giovanile. Il problema per il centrale è rappresentato dalla formula con cui è arrivato alla Lazio. Gila, infatti, è costato 6 milioni a cui va aggiunto il 50% da versare al Real Madrid in caso di futura rivendita. Un dettaglio che fa lievitare notevolmente la sua valutazione e rende più difficile un suo eventuale inserimento in qualche affare.

