Calciomercato Lazio, idea Lapadula a gennaio per puntare a Burkardt a giugno

Sono giorni che la parola calciomercato in casa Lazio fa rima con Vedat Muriqi, si attende che si concretizzi la cessione dell'attaccante kosovaro per sbloccare la situazione dell'indice di liquidità e potersi quindi muovere anche in entrata. Con il Cska Mosca che insiste per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore la Lazio continua a pensare anche ad un nuovo vice Immobile e, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, crescono nuovamente le quotazioni di Gianluca Lapadula, che potrebbe arrivare in prestito dal Benevento fino al termine della stagione. Si tratterebbe di un'operazione in ottica Jonathan Burkardt: il tedesco resta l'obiettivo numero uno ma il Mainz non ha intenzione di privarsene a gennaio, l'arrivo di Lapadula permetterebbe ai biancocelesti di temporeggiare per poi muoversi in estate. Piace in ottica futura anche Benjamin Sesko del Salisburgo, soli 18 anni, mentre altre piste immediate ma meno probabili portano ai nomi di Zaza, Lasagna e Kalinic.