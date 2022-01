Calciomercato Lazio, il Cska Mosca insiste per Muriqi: anche Vavro nell'affare?

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio lavora alle uscite. Solo con qualche cessione il club biancoceleste può sbloccare l'indice di liquidità, abbassare il monte ingaggi e regalare nuove pedine a Maurizio Sarri. In uscita potrebbero esserci novità nel giro di quarantottore per Vedat Muriqi e, forse, anche per Denis Vavro. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il Cska mosca insiste per l'attaccante kosovaro. Il club biancoceleste e quello russo hanno trovato più o meno l'intesa con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto trasformabile in obbligo per un totale di circa dieci milioni. Il pallino sembra essere nelle mani del giocatore che non appare convinto del trasferimento, ma solo perché nutre ancora la speranza di tornare a Istanbul, dal Fenerbahce. Il problema è che i turchi non se la passano bene dal punto di vista finanziario. A sorpresa, come riporta il quotidiano, nella trattativa col Cska potrebbe finirci pure Vavro, anche se su di lui restano vive l'Huesca e il Rayo Vallecano.