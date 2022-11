Calciomercato Lazio, il piano della Juventus per arrivare a Milinkovic

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Sergej Milinkovic-Savic è da tempo un obiettivo di mercato dichiarato della Juventus. Il club bianconero è pronto a tornare alla carica per il centrocampista serbo in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024. Nei prossimi mesi continuerà il corteggiamento al Sergente per battere la concorrenza estera e convincere il 21 di Sarri che intanto prende tempo sul rinnovo e che ha promesso alla Lazio di non partire a parametro zero. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, il piano della Juventus per arrivare a Milinkovic parte da tre sacrifici. Il primo è quello di Weston McKennie che può andar via da gennaio dopo il Mondiale con gli USA. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni e le avance dalla Premier League. Il secondo, un po' più doloroso, è quello di Adrien Rabiot. Il francese difficilmente rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2023 e saluterà Torino a parametro zero garantendo alla Juve un importante risparmio: il giocatore guadagna adesso 7 milioni netti. L'ultimo mezzo sacrificio è quello di Leandro Paredes, tutt'altro che sicuro di restare in bianconero. La mancata qualificazione agli ottavi di Champions ha fatto decadere l’obbligo di riscatto e adesso la società di Agnelli può fare le sue valutazioni. In caso di mancata conferma, i bianconeri non dovrebbero versare 20 milioni nelle casse del PSG per il cartellino e si libererebbero di un ingaggio da 7. I tifosi bianconeri sognano l'arrivo del Sergente che completerebbe il trio a centrocampo con Locatelli e Pogba. Allegri e tutto l'ambiente Juve ha un debole per Sergej. Il futuro però è tutto da scrivere. Per il momento resta una stella e un punto di riferimento della Lazio.