Calciomercato Lazio, il punto sui terzini: tra candidature forti e "scarti" di Sarri

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Maurizio Sarri ha chiesto un terzino sinistro per gennaio per rinforzare ulteriormente la squadra e risolvere un problema che va avanti da più di un anno. Sono tanti i profili accostati alla Lazio, ma secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, solo pochi di questi hanno ottenuto l'approvazione del tecnico. Tra le candidature più forti c'è sicuramente quella del classe 2003 Milos Kerkez, in forza all'AZ Alkmaar. E' un profilo giovane e promettente, potrebbe crescere alle spalle di Marusic, adattandosi ai dettami del tecnico e al calcio italiano, prima di diventare un titolare. In pole, però, resta sempre il nome di Fabiano Parisi, il preferito di Sarri, valutato però in maniera spropositata dall'Empoli. Il mister lo ritiene pronto per fare il grande salto, per imporsi fin da subito in biancoceleste, ma al momento si tratterebbe di un'operazione al di fuori dei parametri societari. A queste due candidature se ne aggiungono altre come quelle di Valeri o Bastoni, non tra i primi pensieri di Sarri, ma mai scartate.

A non aver ricevuto l'approvazione dell'allenatore, invece, è Nico Schulz del Borussia Dortmund. Il laterale tedesco era stato già proposto a giugno, ma ne prima, ne ora sembrerebbe aver convinto mister Sarri. Le sue condizioni sono instabili, in questa stagione non ha mai giocato a causa di problemi familiari che lo hanno tenuto fermo. Come Schulz, così anche Nuno Tavares, oggi al Marsiglia, era stato scartato dall'allenatore la scorsa estate, prima di spostarsi all'Arsenale per 8 milioni di euro. Prima di fare ogni riflessione in entrata, però, la Lazio avrà l'arduo compito di muoversi in uscita, cedendo altri due profili mai considerati da Sarri: Dimitrije Kamenovic e Mohamed Fares. Per il primo Kezman si sarebbe già mosso per portarlo in prestito, sul secondo si attende qualche club disposto a rilanciarlo. Ceduti loro e risolto il problema con l'IdL, la Lazio potrebbe veramente stupire e regalare al mister quello che chiede.