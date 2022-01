Calciomercato Lazio, l'Hellas Verona alza il muro per Casale: la situazione

L'Hellas Verona resiste su Nicolò Casale. Con la Lazio non c'è ancora accordo sulla formula per il trasferimento. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il club biancoceleste ha accelerato una volta uscito Vavro direzione Copenaghen, ma il problema riguarda la differenza tra diritto e obbligo di riscatto per il difensore. Il presidente Setti pretende la seconda opzione, che però la Lazio non può inserire: con l'indice di liquidità ancora bloccato l'unica formula possibile è la stessa rispetto alle cessioni. Con Vavro si è optato per il prestito con diritto, resta da definire l'operazione Muriqi con il Mallorca. Il presidente Lotito comunque insisterà con il pressing per cercare di ripetere quanto fatto nell'ultimo giorni di calciomercato estivo nell'operazione Zaccagni.

INCONTRO LOTITO - SARRI - Mercoledì era il giorno per un possibile incontro tra Lotito e Sarri. Secondo la rassegna stampa di Radiosei il tecnico della Lazio ha lasciato Formello alle 18 senza aver incrociato il presidente, che è stato avvistato in Campidoglio. Non è escluso che ci sia stato un contatto telefonico, visto che nella giornata di giovedì Lotito sarà a Milano per l'assemblea di Lega. La priorità in questi ultimi giorni di gennaio spetta al calciomercato, poi si entrerà nel vivo per quanto riguarda il rinnovo del tecnico.