Calciomercato Lazio, l'Inter non molla Kumbulla: la nuova strategia

La sessione estiva di mercato non è iniziata ufficialmente, ma si stanno iniziando ad intavolare le prime trattative ed a perfezionare i primi accordi. La Lazio sarebbe intenzionata a chiudere per Kumbulla del Verona, se non fosse che l'Inter non molla la presa.

LA TRATTATIVA - Tare e Lotito nei giorni scorsi hanno bruciato la concorrenza incontrandosi direttamente con il presidente scaligero Setti a Villa S. Sebastiano. Le parti avevano trovato un accordo di massima (da decidere le contropartite tecniche), ma comunque i nerazzurri stanno provando a fare di tutto per avere la meglio.

L'IDEA DI MAROTTA - Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, i nerazzurri avrebbero in mente un nuovo piano per accaparrarsi il difensore albanese: Marotta vorrebbe acquistare ora il cartellino del giocatore, ma effettuare il trasferimento fra un anno in modo tale da permettergli di crescere ulteriormente e giocare continuativamente. Questa offerta potrebbe essere molto allettante anche per i gialloblù, che si ritroverebbero i soldi in tasca e il ragazzo in rosa.