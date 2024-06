Calciomercato Lazio, Lotito annuncia: "Subito tre acquisti, se..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - "Se tutto andrà bene, centrerò tre colpi subito". Sono queste le parole di Claudio Lotito riportate dall'edizione odierna del Messaggero, riguardo ai possibili acquisti di Noslin, Cabal e un terzo, di cui si sta cercando di capire il profilo, ma che potrebbe trattarsi di Cristo Muñoz López. Work in progress quindi a Formello, dove ieri il patron trattava con Setti dopo aver chiuso l'arrivo di Baroni (che si porterà nella Capitale il vice Del Grosso) il quale, come ribadito da Lotito, "non è un rimpiazzo e presto tutti ne capiranno il valore".