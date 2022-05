Calciomercato Lazio, Lotito prepara l'assalto decisivo per Romagnoli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si chiama Alessio Romagnoli, è il desiderio inespresso della difesa della Lazio ormai da anni e questa volta potrebbe davvero arrivare nella Capitale. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il difensore in uscita dal Milan sta flirtando con la Lazio da mesi ma c'è ancora distanza tra le parti: Lotito è arrivato ad alzare la base del contratto offerto a 2,5 milioni, Romagnoli è sceso dalla sua iniziale pretesa di 3,3 milioni a 3 più bonus. 500mila euro è il gap da colmare, che in casa Lazio spesso significa lunghe trattative. La volontà c'è da entrambe le parti, servirà però trovarsi a metà strada: l'ultimo contatto ufficiale con l'entourage del giocatore risale al 18 maggio, a breve potrebbe esserci un rilancio decisivo da parte della Lazio. Ancora attesa, la speranza è quella di vedere un lieto fine per questa storia.