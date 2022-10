Calciomercato Lazio, Lotito studia le mosse per Parisi, ma l'Empoli chiede una cifra enorme

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Il nome è sempre quello, Fabiano Parisi. In estate non è arrivato ma potrebbe arrivare a gennaio, anche perché la Lazio ha davvero bisogno di un terzino sinistro. Claudio Lotito resta generalmente quasi "fermo" durante il mercato invernale, in quello estivo invece si dà più da fare. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, il patron biancoceleste in estate ha speso 50 milioni per arricchire l'organico e i risultati si vedono. La Lazio è quarta e attorno a lei c'è un enorme entusiasmo.

Per portare Casale a Roma ci sono voluti sei mesi, forse per Parisi ce ne vorranno dodici? Le cose stanno così: Sarri vuole un mancino naturale a sinistra per avviare l'azione e attaccare, Lotito è determinato ad accontentarlo ma per ora è solo un gradimento, perché con l'Empoli non ci sarebbero stati ancora contatti. Il club toscano lo valuta oltre 10 milioni. Il calciatore ha rinnovato il suo contratto fino al 2025, la Fiorentina aveva tentato per lui l'assalto in estate ma non c'era riuscita, con l'obiettivo riscatto di Zurkowski da parte dei toscani non andato a buon fine. Tempo al tempo, la sessione di mercato estiva ha sottolineato che la società è completamente disposta ad accontentare il suo mister e con tutta probabilità sarà così anche in inverno. Lotito, nell'ultimo giorno di mercato si era inserito formalizzando il prestito secco di Akpa Akpro, operazione poi non finalizzata. L'ivorniano è molto apprezzato da mister Zanetti, per questo con tutta probabilità il trasferimento avverrà già a gennaio. Per quanto riguarda i giocatori in uscita nella prossima sessione di mercato c'è da segnalare anche il nome di Kamenovic, non inserito nella lista Uefa e quindi fuori dai piani del tecnico biancoceleste.