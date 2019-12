Calciomercato Lazio, Lukaku può andare via: sondaggio da Anversa, ma...

Non è partito con i compagni per Riyadh, non parteciperà alla spedizione biancoceleste in Arabia Saudita, lui eroe dell’ultima Supercoppa vinta proprio ai danni della Juventus. Jordan Lukaku, l’uomo dell’assist decisivo per Murgia, autore di un’azione dirompente al 93’, travolgente, capace di annullare la rimonta bianconera e mettere nelle mani di Inzaghi il suo primo trofeo da allenatore. Era il 13 agosto del 2017, sono passati sedici mesi da quel momento, da quella corsa che rimarrà nella storia della Lazio. Due anni e quattro mesi in cui la storia laziale d Lukaku e la sua carriera sono radicalmente cambiati. Il belga allora era in rampa di lancio, negli ultimi mesi della stagione precedente Inzaghi aveva cominciato a dargli fiducia, l’aveva sganciato da titolare nei derby di Coppa Italia e campionato, era stato più che positivo Jordan, pronto a diventare l’erede di Lulic a sinistra. La sua parabola ha cominciato a declinare nel marzo del 2018, quando le ginocchia hanno iniziato a dare problemi, a manifestare i sintomi della tendinite rotulea bilaterale che l’ha costretto anche all’operazione e a uno stop lunghissimo. Lukaku è rientrato solo a ottobre, s’era rilanciato a Firenze firmando l’assist per il gol vittoria di Immobile, poi un altro semaforo rosso. Le ginocchia hanno ricominciato a tormentarlo, è ai box e ne uscirà probabilmente a fine gennaio. Ma non ci sono certezze. Tare ha gettato la spugna, non ha intenzione di aspettare ancora il belga, c’è delusione. Il direttore sportivo è entrato nell’ottica d’idee di cedere Lukaku già a gennaio, sempre che si trovi qualcuno pronto a puntare su di lui. Già nel gennaio scorso, Jordan, era stato a un passo dall’addio, il Newcastle aveva chiuso con la Lazio, ma Lukaku non superò le visite mediche con il club inglese. È sempre quella la grande incognita.

INTERESSE E INCOGNITE - Il fisico non assiste il ragazzo, non lo supporta, ne sta condizionando la carriera e anche il mercato. Chi s’avvicina lo fa con reticenza, non affonda il colpo, preferisce prendere informazioni e poi ritirarsi in attesa che la situazione evolva. Eppure c’è chi bussa alla porta, chi si fa avanti per chiedere indicazioni, per domandare alla Lazio disponibilità a trattare o al giocatore se ci sia la voglia di ricominciare altrove. Magari da casa propria, dal Belgio, dove Jordan non avrebbe evidentemente problemi d’ambientamento. Il Royal Antwerp ha sondato il terreno, niente di concreto, non ci sono trattative in corso, nessun discorso in stato avanzato. Il club in cui milita Wesley Hoedt è la grande rivelazione della Jupiler League, è secondo alle spalle del Bruges e cerca un esterno mancino. Lukaku piace, del resto è uno che ha potenzialità straordinarie, un giocatore che quando era al top della forma era stabilmente nel giro della nazionale belga, sarebbe una scommessa intrigante per l’Antwerp e per Lukaku un modo per provare a rilanciarsi in un campionato e una piazza con pressioni diverse rispetto alla Serie A e a Roma. I dirigenti del club d'Anversa prima, però, vogliono capire le condizioni del giocatore, solo se riceveranno rassicurazioni allora potrebbero decidere di approfondire il discorso e aprire una trattativa. La Lazio dal canto suo vorrebbe cedere Lukaku a titolo definitivo, cercando di incassare circa 3-4 milioni. Difficile chiedere di più. Ma c’è la sensazione che si possa trattare anche sulla base di un prestito (oneroso) con diritto di riscatto. Ma sono discorsi prematuri. Lukaku deve prima tornare in campo e dimostrare di essersi lasciato alle spalle i problemi che l’hanno tormentato fin qui.

