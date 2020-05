Calciomercato Lazio, Milinkovic in cassaforte: il piano di Lotito

CALCIOMERCATO LAZIO, MILINKOVIC - La straordinarietà di questa stagione già si può misurare, tutto quello che sta capitando mette a dura prova l'intero sistema calcio, tutti i club, l'equilibrio mentale dei giocatori. Quando aprirà il calciomercato ci accorgeremo di un altro effetto da Coronavirus: sarà, certamente, un mercato differente da quelli a cui eravamo abituati, contratto, ricalcolato, che con ogni probabilità non prevederà spese folli. Complicato, dunque, credere che sul tavolo della Lazio arriveranno le cosiddette "offerte imbarazzanti" che, in tempi normali, sarebbero prese almeno in considerazione. Allora, la strada che si spalanca alla Lazio è quella di trattenere i gioielli di casa propria, su tutti Sergej Milinkovic-Savic.

LAZIO-MILINKOVIC, L'INCONTRO - Anche se la fila per Milinkovic continua ad essere folta, con tanti club interessati al Sergente (dal Psg al Manchester United, fino al Chelsea), Lotito marca stretto il suo top player. Sergej ha il contratto in scadenza nel 2024, è al sicuro da quel punto di vista, ed ora potrebbe anche ritoccare il suo ingaggio: nelle prossime settimane le parti potrebbero incontrarsi per alzare il compenso, attualmente attorno ai 3 milioni di euro. Sarebbe il giusto premio considerata la stagione del serbo, tornato ai suoi livelli. Senza grandi offerte all'orizzonte, il futuro di Milinkovic è ancora di più bianco e celeste e lo scenario più concreto è la sua permanenza per giocare la Champions League con la Lazio.

Pubblicato il 2/05