Juventus, Paratici: "Mercato? La prossima stagione potrebbe avere le stesse squadre"

Il futuro del calcio è incerto. Qualcosa, almeno nel periodo successivo all'emergenza Coronavirus, sarà diverso rispetto al passato. Come il mercato, tema sul quale si è espresso il dirigente bianconero Paratici ai microfoni di Sky: "Sarà un mercato creativo ed elastico. Basta guardare alla quotidianità, ogni giorno cambiamo visione delle cose. Quando arriva il bollettino delle 18 un giorno siamo più ottimisti e l'altro meno a seconda di quello che ci dicono. Anche sull'idea di ricominciare a giocare ed allenarsi o meno, si pensa una cosa e dopo due ore si cambia idea. Per questo anche nel mercato servirà elasticità. E chi dice che la stagione 2020-21 non si possa fare con le stesse squadre di quelle attuali? Questa è una possibilità".