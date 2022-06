Calciomercato Lazio, Muriqi - Galatasaray: Okan telefona all'attaccante

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'argomento Vedat Muriqi è sempre molto apprezzato in Turchia. In particolare in questi giorni il Pirata viene accostato con più frequenza al Galatasaray, riportando di contatti più frequenti tra il club di Istanbul e la Lazio. Secondo la rassegna stampa di Radiosei inoltre ci sarebbe stata anche una telefonata di Okan Buruk, ormai prossimo a diventare allenatore del Gala, allo stesso Muriqi: l'ex centrocampista dell'Inter ha già allenato il kosovaro al Rizespor e ha provato a convincerlo a sbarcare in giallorosso. Anche il neo ds dei turchi Cenk Ergun (che ha sostituito Pasquale Sensibile) è al lavoro per imbastire la trattativa con la Lazio. L'offerta del Mallorca non si avvicina ai 12 milioni fissati per il riscatto e neanche ai 10 che i biancocelesti potrebbero accettare. Il Galatasaray, da questo punto di vista, potrebbe mettere sul piatto una cifra migliore, potendo anche contare sulla cessione di Bafetimbi Gomis una volta concluso l'affare.