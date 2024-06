Calciomercato Lazio | Nani su Samardzic: "Abbiamo parlato con Lotito e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Come vi avevamo anticipato in esclusiva, la Lazio e l'Udinese si sono incontrate negli scorsi giorni per parlare di Lazar Samardzic. Il trequartista è nel mirino dei biancocelesti che, dopo aver messo da parte la pista Stengs, ora vorrebbero regalare a Baroni il giocatore dell'Udinese. A confermare l'incontro è stato anche Gianluca Nani, il Group Technical Director dei friulani, in una intervista ai microfoni di TV12:

"Non posso negare di aver parlato con Lotito, è stata una chiacchierata per capire lo stato della situazione. Samardzic piace alla Lazio e lo ha nel mirino da qualche tempo, già da quando era in trattativa con l'Inter. E' stato un confronto complessivo per fare il punto. Non è detto che porti a una cessione: siamo contenti del ragazzo e sappiamo che può ancora migliorare tantissimo".