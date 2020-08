Calciomercato Lazio, niente David Silva: ora si studia un piano B

La Lazio incassa la decisione di David Silva, un voltafaccia clamoroso, improvviso, inatteso. Lo spagnolo ha scelto la Real Sociedad, non ha nemmeno comunicato l’offerta dei baschi ai biancocelesti, un comportamento non da campione, che ha mandato su tutte le furie Lotito e Tare. La Lazio aveva fiutato la beffa da un paio di giorni, il silenzio era diventato preoccupante, dopo la promessa di firmare entro lunedì 10. Poi tanta attesa e la consapevolezza che la trattativa stava diventando ormai molto complicata. L’esito non è stato inatteso, la Lazio ora punta a nuovi obiettivi, si lavora per consegnare a Inzaghi una rosa da Champions. Lotito vorrebbe piazzare un super colpo, con il direttore sportivo aveva cominciato a sondare alternative già nei giorni scorsi, una volta fiutata la retromarcia di David Silva. Edinson Cavani era stato proposto, sembra a un passo dal Benfica, è un classe ’87, è un anno più giovane di Silva, formerebbe una coppia clamorosa con Immobile. La Lazio sta chiudendo per Muriqi, Cavani sembra ormai diretto a Lisbona, chissà che non venga fatto un tentativo in extremis. C'è poi la suggestione Felipe Anderson, è in uscita dal West Ham, viene valutato 30 milioni, lui spinge per un ritorno, ma s'era lasciato male con Inzaghi, andrebbe ricucito il rapporto.

ALTRE PISTE - Una pista italiana può essere quella che conduce a Rodrigo De Paul. L'argentino piace molto a Tare e Inzaghi, sarebbe perfetto per integrare il centrocampo della Lazio. L'Udinese parte da una richiesta di 35 milioni, ma ha aperto alla cessione, può diventare una pista da tenere d'occhio. Mendes cerca una sistemazione a James Rodriguez, è in uscita dal Real, è in scadenza nel 2021, costa circa 25 milioni, ma chiede un ingaggio da almeno 5 milioni a stagione. La pista è molto complicata, nonostante gli ottimi rapporti con il super agente portoghese. Altro grande nome sul mercato è quello di Ivan Rakitic, viene valutato 10 milioni, ha 32 anni, sarebbe un innesto di qualità per la mediana, anche qui l’ostacolo sono i costi per l’ingaggio, il croato guadagna otto milioni. Chi si svincola, invece, è Thiago Silva, ha 36 anni, sta dimostrando di essere ancora un grande difensore, ma la famiglia vorrebbe tornare in Brasile, in Italia si sono mosse Milan e Fiorentina, per ora non hanno trovato terreno fertile. La Lazio si guarda intorno, servirebbe un grande colpo per placare la piazza dopo la delusione Silva. Arriverà?