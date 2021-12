Calciomercato Lazio, per giugno il sogno è Emerson Palmieri: i dettagli

Il calciomercato è alle porte e la priorità è rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri: c'è urgenza a sinistra e un profilo dovrà arrivare, se non ora a giugno. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei se un mancino non dovesse arrivare in questa sessione c'è un'idea che piace per l'estate. Si tratta del campione d'Europa Emerson Palmieri del Chelsea oggi in prestito al Lione.

La situazione non è delle più semplici: i francesi hanno un diritto di recompra a fine stagione, fissato a 15 milioni, e hanno già negato ai Blues la possibilità di riaverlo a gennaio. Emerson Palmieri conosce Sarri, anche se nella stagione in cui il tecnico toscano allenava gli inglesi giocò poco. Il Lione gli garantisce un ingaggio di 2,5 milioni a stagione: non è un'operazione fattibile per gennaio, per giugno può essere un'idea.