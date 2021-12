Lazio, operazione continuità: mai tre vittorie consecutive in stagione

RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Maurizio Sarri è alla ricerca della continuità. Tante le difficoltà che hanno dovuto affrontare i biancocelesti che nei primi mesi hanno trovato parecchi ostacoli sulla propria strada. Il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 è stato più difficile del previsto per le aquile che hanno alternato buone prestazioni a flop clamorosi. Non è un caso che l'obiettivo del girone di ritorno e del 2022 sia proprio trovare un po' di equilibrio che è mancato in precedenza. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio non ha mai vinto tre gare consecutive in stagione. Al massimo è arrivata a due in tre circostanze: a inizio stagione (Empoli e Spezia), a fine settembre (derby e Lokomotiv Mosca) e di recente (Genoa e Venezia). La prima di ritorno con l'Empoli potrebbe portare al terzo successo consecutivo e Immobile e compagni devono riuscire a infrangere questo tabù per provare a risalire in classifica. Un regalo per l'Epifania per tutti i sostenitori biancocelesti che hanno bisogno di ritrovare l'entusiasmo.