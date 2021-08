Calciomercato Lazio, ritorna in pole Mattia Zaccagni: i dettagli

Il mercato della Lazio è entrato nel vivo. Pedro è già ormai aggregato alla squadra, Basic è sbarcato a Roma per sostenere le visite mediche e la cessione di Correa è sempre più vicina. La società biancoceleste sembra aver trovato la quadra con l'Inter per cedere l'argentino e incassare quindi un bel tesoretto da reinvestire sugli ultimi acquisti per completare la rosa di Sarri. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei è tornata di moda anche la candidatura di Mattia Zaccagni già accostato alla Lazio in precedenza.

Il calciatore è italiano, e quindi non si dovrebbe liberare nessuna casella extra, sa muoversi da trequartista ma anche come interno di centrocampo e soprattutto non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con il Verona nel 2022. Zaccagni inoltre potrebbe essere funzionale al gioco di Sarri anche se il tecnico toscano dovesse virare verso un cambio di modulo e passare al 4-3-1-2. Tra Lotito e Setti i rapporti sono buoni e l'operazione potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 10-15 milioni di euro.