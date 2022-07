Calciomercato Lazio, Romagnoli che intrigo: la situazione

Il giocatore ha accettato la proposta della Lazio, ma sono sorti nuovi problemi legati alle commissioni. I dettagli nell'articolo.

Un improvviso gioco al rialzo che fatto infuriare la Lazio e arenare di nuovo la trattativa con Alessio Romagnoli. Sembrava tutto ok, il ragazzo aveva detto sì alla proposta biancoceleste, accordo definito anche con Vincenzo Raiola. Ma è entrato in scena un nuovo protagonista, l'avvocato Pimenta che ora guida l'impero che era di Mino Raiola. La legale brasiliana, proprio quando sembrava tutto fatto, ha alzato la posta e chiesto un milione in più per le commissioni destinate all'agenzia One. Un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie Lotito e ha messo in stallo l'operazione. Sono ore in cui si cerca di mediare, sono attivi i canali diplomatici per tentare di sbloccare la situazione. Romagnoli stesso sta lavorando per ammorbidire le richieste della legale. Possibili nuovi contatti nelle prossime ore.