Calciomercato Lazio, Romagnoli sono ore di fuoco: la situazione

Il centrale di Anzio aspetta un segnale dalla società, le parti sono di nuovo in contatto e c'è la pressione del Fulham che offre tanto

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio e Alessio Romagnoli, una storia diventata ormai un tormentone. Il primo contatto diretto tra le parti risale a metà aprile, la distanza iniziale sembrava essersi ridotta in modo decisivo, ma il solco tra domanda e offerta non è mai stato colmato del tutto. Il difensore e il suo entourage hanno continuato a chiedere 3,2 milioni netti più bonus, Lotito s'è fermato a 2,8 più bonus. C'era (e c'è) la possibilità di incontrarsi a metà strada, a quota 3 milioni di base fissa, ma serve uno sforzo da entrambe le parti. Il tempo stringe, Romagnoli sta valutando la proposta del Fulham da 4 milioni a stagione, vorrebbe rimanere in Italia, abbracciare la Lazio, la squadra per la quale tifava da ragazzino, ma vuole un riscontro economico da Lotito. Il Milan l'ha lasciato andare, non ha proposto il rinnovo, Romagnoli è a un bivio personale e professionale. Accettare la ricca offerta inglese e tentare l'esperienza in un nuovo campionato o unirsi alla "sua" Lazio?

CONTATTI - Lotito e Vincenzo Raiola proveranno a limare le distanze, in teoria la Lazio è bloccata dalla grana Acerbi. Sul centrale ex Sassuolo per ora non si segnalano accelerate, Milan e Fiorentina hanno sondato, ma è la situazione è piuttosto ferma. È questo il più grande ostacolo alla riuscita dell'operazione Romagnoli, a meno che Lotito non decida per il colpo di teatro prendendo Alessio e pensando solo dopo a liberarsi di Acerbi. In questi minuti si sta facendo largo questa ipotesi, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per sbloccare la situazione e regalare Alessio al tecnico e al popolo biancoceleste. Sarri aspetta, i tifosi fremono, Romagnoli resta ancora il primo nella lista della Lazio per quel ruolo.

Pubblicato il 2/07