Calciomercato Lazio | Simeone in biancoceleste: l'indiscrezione da Napoli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è in emergenza in attacco. I biancocelesti dopo l'infortunio di Immobile si ritrovano con il solo Castellanos come centravanti a disposizione e le prestazioni fino a oggi dell'ex Girona sembrerebbero essere tutt'altro che soddisfacenti. Per questa ragione, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, lungo il cammino si sarebbero profilate due strade: la prima quella di riadattare Felipe Anderson falso nueve, come fatto nella scorsa stagione con ottimi risultati; la seconda quella di riversarsi sul mercato.

SIMEONE - A gennaio la Lazio in qualche modo si dovrà muovere, anche se Sarri in questo senso ha già chiarito che probabilmente le mosse durante la sessione invernale saranno simili a quelle degli anni scorsi. Nonostante questo da Napoli giunge una voce che accosterebbe Giovanni Simeone alla rosa di Sarri. L'attaccante argentino è un vecchio pallino di Lotito, già quando era a Verona è stato oggetto di desiderio, prima di trasferirsi in Campania alla corte di De Laurentiis. Oggi il suo futuro torna in bilico, lo scarso minutaggio lo rende un profilo appetibile, anche dalle parti di Formello da dove, però, fino a oggi sono arrivate solo smentite al riguardo.

LE ALTRE MOSSE - Se non sarà l'attaccante, comunque sul mercato qualcosa ci si attende. La partenza di Basic sarà òa chiave per sbloccare un'operazione in entrata, probabilmente sempre a centrocampo dove tra l'infortunio di Luis Alberto e la partenza di Kamada per la Coppa d'Asia ci si ritroverà con i ranghi ridotti.