Calciomercato Lazio, sondaggio per Fazzini. Ma Lotito...

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è alla ricerca di un centrocampista e i nomi sul taccuino di Fabiani sono diversi. L'ultimo è quello di Fazzini, già voluto da Sarri negli anni scorsi. L'Empoli lo valuta circa 14/15 milioni di euro, tanto per le casse della Lazio, che, stando al Corriere dello Sport, per ora si è limitata a fare un semplice sondaggio per l'U21 azzurro.

Ciò che è certo è che la Lazio non può reggere molto con i pochi centrocampisti che ha. Castrovilli è stata una scommessa ad ora persa, con Baroni che non sembra convinto del calciatore e lo lascia giocare poco. Non è semplice ricollocarlo sul mercato, ma sarebbe l'unico che, in caso di cessione, libererebbe uno slot per la lista della Serie A. In alternativa, si deve puntare su un Under 22.

I giovani più interessanti per la società sono Casadei o Atangana. C'è un serio interesse per Belahyane, ma per 20 milioni la Lazio non si avvicina nemmeno a trattare il prestito con obbligo. C'è da osservare cosa hanno intenzione di fare gli altri club con i loro tesserati: ad esempio la Juventus vuole cedere Fagioli e Folorunsho è ai margini del Napoli. Quest'ultimo essendo cresciuto nel vivaio biancoceleste non andrebbe ad occupare posti nella lista.