Calciomercato Lazio, Tare: "A buon punto per Neto e Jordao al Benfica"

È concreta la pista che potrebbe portare Pedro Neto e Bruno Jordao al ritorno in Portogallo. A confermare l’affare con il Benfica, che consentirebbe alla Lazio di rientrare dell’investimento fatto ad agosto 2017 e di avere un tesoretto da reinvestire sul mercato, ci ha pensato lo stesso direttore sportivo biancoceleste Igli Tare. Intervistato dal giornale portoghese ‘O Jogo’: “In questo momento siamo a un buon punto, ma dobbiamo ancora vedere e continuare a parlare. Noi da parte nostra non abbiamo mai detto di voler vendere Pedro Neto, è stato il Benfica ad aver mostrato interesse”. La trattativa, che dovrebbe includere anche il centrocampista classe 1998, è stimata attorno ai 25 milioni. Ma Tare non si sbilancia: “Stiamo discutendo per il trasferimento definitivo di Pedro Neto e Bruno Jordao. Non posso rivelare i dettagli dell'operazione. Sono due giocatori importanti che hanno avuto una grandissima crescita, soprattutto nell’ultimo anno. Vedremo cosa accadrà, perché entrambi hanno il gradimento dell’allenatore e sono nei piani del club per la prossima stagione. Dobbiamo decidere qual è la miglior cosa da fare per il nostro futuro. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni”.

