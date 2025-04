Calciomercato Lazio | Tchaouna, torna il PSV Eindhoven: la richiesta da Formello

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultime chance per strapparsi la conferma, altrimenti in estate andranno fatte delle riflessioni. Loum Tchaouna deve guardare alle restanti partite di campionato come all'occasione per poter riscattare una stagione. Ora che i punti hanno un valore decisamente superiore, un gol o una giocata possono segnare la storia di una squadra o di un singolo giocatore. La Lazio spera anche in questo. A cinque partite dal termine della Serie A - a partire da quella di questa sera contro il Parma - la squadra di Marco Baroni è proiettata verso un solo obiettivo che si chiama Champions League e dista potenzialmente un solo punto.

IL RISCATTO DI TCHAOUNA - E se fino a oggi l'apporto dell'esterno francese - trasferitosi in estate dalla Salernitana per 8 milioni di euro - non è stato di livello, queste cinque partite potrebbero cancellare quanto visto fino a oggi e cambiare il destino del classe 2003. Le qualità, d'altronde, non gli mancano. Tchaouna è dotato di fisicità, atletismo e ottima tecnica, quel che sta venendo meno è la loro applicazione in campo, che fino a oggi ci ha permesso di vederle solo in rarissime occasioni. Altri giocatori, probabilmente, sarebbero già stati messi al patibolo, per lui la speranza ancora è viva nonostante qualche voce di mercato che aumenta il flusso di pensieri dalle parti di Formello.

IL PSV TORNA SU TCHAOUNA - Dopo la tentazione di lasciarlo andar via a gennaio, prima del veto delle ultime ore di calciomercato, in estate la Lazio potrebbe effettivamente prendere al vaglio delle potenziali offerte. Come detto, tutto potrebbe dipendere dal finale di stagione, ma questo discorso vale tanto per la permanenza, quanto per il suo prezzo. Nel frattempo, dai Paesi Bassi c'è una squadra che non molla la presa e continua a insistere. Il PSV Eindhoven continua la sua ricerca di un esterno e vede in Loum Tchaouna il talento giusto per offrirgli la propria casacca. Secondo quanto riporta calciomecato.com, alla Lazio sarebbero arrivati alcuni segnali di un nuovo interessamento, al punto che il club biancoceleste avrebbe già fatto il prezzo per una sua potenziale cessione, inoltrando al PSV una richiesta di 10 milioni di euro per liberare il classe 2003 francese. Una cifra che permetterebbe alla Lazio di piazzare una plusvalenza e orientata più sulle potenzialità del calciatore, piuttosto che sul suo valore reale per quanto mostrato fino a questo punto della stagione.

