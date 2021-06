Calciomercato Lazio, trattativa bloccata per Correa: il Psg offre una contropartita

CALCIOMERCATO LAZIO - La trattativa per portare Joaquin Correa al Psg sembra al momento bloccata. La Lazio chiede 45 milioni di euro per cedere l'attaccante argentino, cifra a cui i transalpini non vorrebbero spingersi. Nei giorni scorsi era emerso il possibile inserimento di una contropartita per abbassare la parte economica e si era fatta largo la candidatura di Rafinha. Il brasiliano, però, non sarebbe l'unico nome che potrebbe entrare nell'operazione. Secondo Gianluca Di Marzio, il Psg vorrebbe inserie Pablo Sarabia nella trattativa per convincere i biancocelesti. L'ex Siviglia è in uscita dal club francese e nei giorni scorsi in Spagna si era parlato di sondaggi di Atletico Madrid e Barcellona. Adesso il suo nome entra in ottica Lazio, ma bisognerà capire la fattibilità dell'operazione. Lo spagnolo, attualmente impegnato agli Europei con le Furie Rosse, ha un contratto fino al 2024 con i francesi con un ingaggio da circa 4 milioni netti a stagione.

Pubblicato il 30/06 alle 1:27