Calciomercato Lazio | Tre nomi per la panchina: domani la decisione

Tudor addio e caccia al nuovo allenatore. In attesa dell’ufficializzazione della separazione con il croato, la Lazio cerca la nuova guida tecnica. Confermato il contatto con Max Allegri, un sondaggio esplorativo che però non ha avuto seguito finora. L’ex Juve non ha dato grandi aperture e lo stesso Lotito è spaventato dai costi che imporrebbe l’ingaggio del livornese. Perde quota anche il possibile ritorno di Maurizio Sarri, è una soluzione che non convince a pieno, si riproporrebbero vecchie questioni di convivenza con parte dello spogliatoio. In ballo restano alcuni nomi, ma una decisione non verrà presa prima di domani. Fabiani ha lasciato Formello, sarà una serata di riflessioni e contatti, ma una svolta non è attesa prima di giovedì. In lizza c’è ancora Marco Baroni, piace per capacità di valorizzare le risorse a disposizione, su di lui ci sono Monza e Cagliari, ma la Lazio sarebbe ovviamente una meta affascinante, il coronamento di una carriera fatta di gavetta e sacrifici. Occhio anche a Paulo Sousa, il portoghese è reduce dall’esperienza a Salerno, Fabiani lo stima per idee e personalità. Sousa, insieme a Baroni, è un altro dei nomi che il Cagliari sta puntando per il dopo Ranieri. Il più affascinante tra i profili che vengono valutati a Formello è però Sergio Conceicao. Portoghese come Sousa, ma con un curriculum diverso, soprattutto con un passato laziale e un amore per i colori biancocelesti che sarebbero vitali per gli umori della piazza. Secondo quanto riferisce RMC, noto portale francese, Conceicao ha chiesto tempo al Marsiglia, non sarebbe convinto della proposta dell’OM e avrebbe richiesto qualche giorno per riflettere al presidente Longoria. Dietro questo stop, c’è la Lazio: Conceicao è intrigato dall’ipotesi di allenare la squadra che più di tutte, in Italia, l’è rimasta nel cuore. Non è una pista semplice, comporta costi diversi rispetto agli altri candidati e soprattutto comporta un impegno diverso sul mercato, ma sarebbe forse l’unico nome per calmare una piazza in subbuglio.

