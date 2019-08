Calciomercato Lazio, Tuttosport: "Biancocelesti su Kalinic"

Tanti nomi, un unico obiettivo: concludere il mercato estivo con un acquisto per l’attacco. Secondo Tuttosport, la Lazio seguirebbe per il ruolo di centravanti anche Nicola Kalinic. L’attaccante croato è ai margini del progetto tecnico di Simeone, che lo ha lasciato fuori dai convocati nell’ultima sfida col Getafe, e può lasciare l’Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto. Dopo due stagioni deludenti con Milan e Colchoneros, il 31enne cerca un club in cui potersi rilanciare. In Italia lo rivorrebbe anche la Fiorentina, all’estero il giocatore piace invece a Espanyol e Monaco.

CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA SCOZIA SPUNTA COSGROVE

CALCIOMERCATO LAZIO, IN ARRIVO PAVLOVIC

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE