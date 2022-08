Calciomercato Lazio, un altro club di Serie A sulle tracce di Emerson Palmieri

TUTTOmercatoWEB.com

Potrebbe accendersi una vera e propria sfida di mercato per Emerson Palmieri. L'azzurro è da mesi obiettivo dei biancocelesti che però non possono affondare il colpo nella trattativa prima di operare alcune cessioni. Intanto, come riportato da Damiano Er Faina, la Juventus sarebbe tornata sulle tracce del giocatore per rinforzare la fascia mancina. Palmieri è in uscita dal Chelsea che potrebbe lasciarlo andare via anche con la formula del prestito.

Pubblicato l'11/08