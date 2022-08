DIRETTA - Calciomercato Lazio, le vie per arrivare a Palmieri. E intanto a Manchester...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la Lazio è già tempo di pensare al campionato. Domenica 14 agosto alle ore 18.30 all'Olimpico gli uomini di Sarri sfideranno il Bologna e sarà il primo vero banco di prova per testare i nuovi acquisti e capire come sono riusciti ad integrarsi nella squadra. Altri aspetti da tenere sott'occhio? Il terzino sinistro e il centrocampista, ormai chiodi fissi di questa parte finale di calciomercato biancoceleste.

IN ENTRATA - In queste ore sembra spuntare un nome per la fascia sinistra, quello di Giovanni Lo Celso, deciso a lasciare il Tottenham. Si parla di un possibile prestito con riscatto o obbligo fissato a 17 milioni di euro, ma su di lui c'è già un'altra italiana. Per quanto riguarda il caso Ilic-Luis Alberto tutto sembra bloccato: lo spagnolo continua a sognare Siviglia, ma il club andaluso non ha ancora formulato un'offerta all'altezza dato anche l'arrivo di Isco. Per Emerson Palmieri, chiodo fisso di Sarri, il Chelsea pottrebbe pensare ad un prestito, ma prima sarà necessario procedere a delle cessioni, come quelle di Acerbi, Akpa Akpro e Hysaj.

IN USCITA - Che il Manchester United voglia fare sul serio per Milinkovic-Savic fa preoccupare e non poco tifosi e società: i Red Devils - secondo il Telegraph - sono pronti a mettere sul piatto una proposta da 60 milioni di euro. Ufficiale il prestito con diritto di riscatto di Escalante alla Cremonese: ieri il club biancoceleste ha diramato il comunicato della cessione. Anche un giovane si allontana da Formello: Mirco Ferrante, classe 2003, si stabilisce a titoloto definitivo alla Ternana.