Celta Vigo - Lazio, da Immobile a Leiva: "Avanti così, bravi!" - FOTO

LAZIO SOCIAL - La Lazio fa 9 su 9. Chiuso il ritiro con un’altra vittoria, la banda di Inzaghi non si ferma nemmeno in Spagna davanti al Celta Vigo. Una doppietta di Immobile stende i galiziani 2-1 per la gioia dei biancocelesti. Che ora possono esultare anche sui social: da Strakosha fino a Ciro, in molti hanno hanno voluto lasciare un messaggio su Instagram dopo la fine del ritiro estivo. Proprio l’attaccante di Torre Annunziata ha caricato l’ambiente: “Bravi ragazzi! Guardiamo avanti con fiducia. Forza Lazio”. Il campionato si avvicina e la squadra dà segnali positivi. A parte gli infortunati - su tutti Lulic e Milinkovic - il gruppo c’è, è tornato anche Leiva: "Ancora cercando la forma migliore, importante vincere” scrive il brasiliano, al ritorno in campo da titolare dopo l’infortunio. S’è rimesso davanti ai centrali, ha fatto da schermo come sa fare lui. Il gol subito è soprattutto sulle spalle di Strakosha, una “papera” che però non ha compromesso il risultato finale e che ha dato modo di gioire sui social anche all’albanese: “Seconda parte della pre season chiusa con una vittoria”. Lo stesso messaggio di Manuel Lazzari, solito e instancabile motorino su quella fascia, che ha scritto: “Finiamo il ritiro con una bella vittoria”. Vittoria alla quale ha partecipato anche Bastos. L'angolano al suo post ("Ultimo match della pre season") ha aggiunto una emoji raffigurante un gorilla: quando passa lui non c'è nessuno che possa fermarlo, strapotere fisico.

