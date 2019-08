Lazio, da Milinkovic a Lulic: il punto sull'infermeria. Martedì la ripresa

C'è ottimismo in casa Lazio, nonostante ieri si sia registrato un altro infortunio: quello di Caicedo. L'infermeria si svuoterà in tempo per derby della seconda giornata, più difficile che lo faccia prima dell'esordio in Serie A contro la Sampdoria. Ma uno spiraglio c'è. Milinkovic si è fatto male contro l'Al Shabab lo scorso mercoledì. È tornato a Roma insieme a Lulic, infortunatosi nei primi giorni a Marienfeld. La diagnosi del serbo non è ancora stata diramata - si pensa a una distrazione inguinale - e verranno eseguiti ulteriori accertamenti in settimana, lo riporta la rassegna stampa di Radiosei. Per il capitano, invece, il quadro clinico è chiaro: si tratta di una lesione di primo grado all'adduttore sinistro. Entrambi, comunque, non verranno rischiati. La priorità è che il loro recupero avvenga rispettando i tempi e senza forzare rientri lampo, evitando così il rischio di ricadute.

MARUSIC E LUKAKU - Discorso un po' diverso per gli altri due lungodegenti della squadra. Marusic ha saltato tutta la preparazione estiva per una lesione al legamento del ginocchio sinistro. Si è fatto male prima ancora di iniziare il ritiro di Auronzo, e non ci sono certezze sui suoi tempi di recupero. È tornato a correre da pochi giorni, gli aspetta un periodo di riabilitazione. Ancora più dilatati i tempi per il reinserimento in gruppo di Lukaku. L'esterno belga ha almeno un mese e mezzo prima di poter tornare a lavorare sul campo, gli ci vorrà ancora diverso tempo prima di essere nuovamente arruolabile da Inzaghi. Il mister, comunque, ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi. La ripresa è prevista per martedì a Formello, il tour europeo è ufficialmente concluso. La Lazio si allenerà a casa fino alla trasferta di Genova della prima di campionato. Per domenica prossima, come preannunciato, potrebbe essere organizzata un'amichevole: l'ultima della preseason biancoceleste.

