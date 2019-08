Lazio, classifica marcatori precampionato: Immobile in versione cecchino

Ha aspettato i test più probanti per tornare a segnare a raffica. Ciro Immobile si sta riprendendo la sua Lazio che, d'altro canto, non ha mai smesso di ritenerlo il faro dell'attacco. Con la doppietta al Celta Vigo, il bomber di Torre Annunziata ha raggiunto quota 7 centri pre-stagionali portandosi al terzo posto della classifica marcatori estiva biancoceleste. In prima piazza, irraggiungibile Correa a quota 13. La prossima settimana (presumibilmente tra il 17 e il 18 agosto) il club potrebbe organizzare un'ultima amichevole prima della partenza della Serie A. Sarà l'occasione per prendere ancora più confidenza con la porta per Ciro che, la domenica successiva, cercherà di trovare il centesimo gol in campionato a Marassi contro la Samp. L'ultimo test potrà anche permettergli di superare Caicedo, che resta sul secondo gradino del podio pre-stagionale a quota 8 gol. El Panteròn si è infortunato ieri, la speranza è che non sia nulla di grave. Restano fermi gli altri marcatori. Luis Alberto è quarto in graduatoria con 5 reti, seguono Patric e Andrè Anderson a 4, Parolo e Adekanye a 3. Chiudono con 2 centri Acerbi, Jony, Milinkovic e Cataldi, seguiti da Lulic e Leiva stabili a 1. In più vanno registrati anche 2 autogol, che contribuiscono alle 59 realizzazioni totali di questo precampionato. La Lazio sta tornando una macchina da gol, con un Immobile così c'è da ben sperare. Di seguito, ecco la classifica completa.

13 - Correa

8 - Caicedo

7 - Immobile

5 - Luis Alberto

4 - Patric, Anderson

3 - Parolo, Adekanye

2 - Acerbi, Jony, Milinkovic, Cataldi

1 - Leiva, Lulic

*2 Autogol

