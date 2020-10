Champions League, oggi il sorteggio dei gironi: tutte le informazioni

Si terrà oggi alle 17:00 a Ginevra il sorteggio dei gironi di Champions League per la stagione 2020/21. Quest'anno protagonista tra le 4 italiane sarà anche la Lazio che torna nella massima competizione europea dopo 13 anni. Oggi i biancocelesti scopriranno quali saranno le sue avversarie nella prima fase del torneo. Le formazioni partecipanti sono state già divise in 4 fasce e ogni girone sarà composto da 4 squadre provenienti da ognuna di esse. La prima fascia è formata dai detentori della UEFA Champions League, dai detentori della UEFA Europa League e dalle vincitrici del campionato delle sei nazioni con il ranking più alto che non si sono qualificate vincendo uno dei titoli 2019/20 . Le altre tre sono determinate dal ranking per club.

FASCIA 1

Bayern (GER, detentore UEFA Champions League)

Sevilla (ESP, detentore UEFA Europa League)

Real Madrid (ESP)

Liverpool (ENG)

Juventus (ITA)

Paris (FRA)

Zenit (RUS)

Porto (POR)

FASCIA 2

Barcelona (ESP) coefficiente 128,000

Atlético de Madrid (ESP) 127,000

Manchester City (ENG) 116,000

Manchester United (ENG) 100,000

Shakhtar Donetsk (UKR) 85,000

Dortmund (GER) 85,000

Chelsea (ENG) 83,000

Ajax (NED) 69,500

FASCIA 3

Dynamo Kyiv (UKR)* 55.000

Salzburg (AUT)* 53.500

RB Leipzig (GER) 49.000

Internazionale Milano (ITA) 44.000

Olympiacos (GRE)* 43.000

Lazio (ITA) 41.000

Krasnodar (RUS)* 35.500

Atalanta (ITA) 33.500

FASCIA 4

Lokomotiv Moskva (RUS) 33.000

Marseille (FRA) 31.000

Club Brugge (BEL) 28.500

Borussia Mönchengladbach (GER) 26.000

İstanbul Başakşehir (TUR) 21.500

Midtjylland (DEN)* 14.500

Rennes (FRA) 14.000

Ferencváros (HUN)* 9.000

*Qualificate attraverso gli spareggi

CALENDARIO - Il torneo avrà inizio il 20 e 21 ottobre 2020 con le gare della prima giornata, si proseguirà a distanza di una settimana con la seconda giornata (27 e 28 ottobre) mentre 7 giorni più tardi andrà in scena la terza (3 e 4 novembre). Una pausa di tre settimane precede il ritorno in campo per la quarta giornata (24 e 25 novembre), turno seguito dalla quinta (1 e 2 dicembre) fino alla chiusura dei gironi con la sesta e ultima giornata (8 e 9 dicembre). Altra pausa, stavolta di più di due mesi, e appuntamento al 2021 per la fase a eliminazione diretta: ottavi di finale in programma tra il 16 febbraio e il 17 marzo, i quarti tra il 6 e il 14 aprile e le semifinali tra il 27 aprile e il 5 maggio. La finale è fissata il 29 maggio 2021 e si disputerà allo stadio Atatürk di Istanbul.

Champions League, ecco le quattro fasce: Salisburgo, Krasnodar e Midtjylland completano il tabellone

FORMELLO - Lazio, subito testa all'Inter: da valutare Correa e Radu

TORNA ALLA HOME PAGE