FORMELLO - Lazio, subito testa all'Inter: da valutare Correa e Radu

Il campionato subito a ritmi serrati, non ci sarà tempo per riposare per la Lazio dopo la debacle all'Olimpico contro l'Atalanta. Domenica infatti all'Olimpico arriverà l'Inter. Altro appuntamento impegnativo per i ragazzi di Simone Inzaghi, attesi per oggi alle 11 a Formello. Seduta di scarico per i calciatori impiegati dal primo minuto, il resto del gruppo invece lavorerà sul campo. Servirà recuperare forze ed energie fisiche e mentali in fretta per presentarsi al meglio al prossimo impegno.

INFORTUNATI - Durante il riscaldamento pre-gara Inzaghi ha perso un altro tassello fondamentale del suo undici titolare. Correa è infatti rientrato scuro in volto negli spogliatoi. Il motivo lo spiega Inzaghi in conferenza: "Si è fermato per un colpo della strega che non gli permetteva di muoversi", le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno. Fra gli acciaccati anche Radu, che ha chiesto il cambio in anticipo lasciando il posto a Bastos. Ai box ci sono ancora Luiz Felipe, che nonostante la corsa blanda delle scorse ore non dovrebbe rientrare prima della sosta, e Vavro, che sta recuperando da un nuovo stop per la pubalgia. Fermi anche il lungodegente Lulic e il nuovo acquisto Muriqi, che dopo esser guarito dal Covid, sta ancora recuperando da uno stiramento rimediato a inizio settembre.

Lazio ingenua, Atalanta cinica e matura: la Dea cala il poker, finisce 1-4

PAGELLE Lazio - Atalanta, Marusic da top a flop. Salvate il sondato Caicedo!

TORNA ALLA HOME