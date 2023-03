Conference League | AZ - Lazio, i biancocelesti si qualificano se...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, PATRIC A RIPOSO. PRIMA SEDUTA PER GONZALEZ FORMELLO - Seduta di scarico immediata. In campo soltanto i giocatori risparmiati o impiegati nel secondo tempo a Bologna. Patric è l’unica “anomalia” in questo senso: lo spagnolo ha riposato visti i problemi alla schiena accusati nella seduta di... FORMELLO - Seduta di scarico immediata. In campo soltanto i giocatori risparmiati o impiegati nel secondo tempo a Bologna. Patric è l’unica “anomalia” in questo senso: lo spagnolo ha riposato visti i problemi alla schiena accusati nella seduta di... WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO, SALLAI CHE ASSIST: "SO DELL'INTERESSE. IN ESTATE MI PIACEREBBE..." Questa sera il Friburgo affronterà la Juventus nel match valevole per gli ottavi di Europa League. Tra le fila dei tedeschi sarà da tenere sotto osservazione l'ala classe 1997 Roland Sallai, finita nel mirino della Lazio che starebbe pensando a lui per... Questa sera il Friburgo affronterà la Juventus nel match valevole per gli ottavi di Europa League. Tra le fila dei tedeschi sarà da tenere sotto osservazione l'ala classe 1997 Roland Sallai, finita nel mirino della Lazio che starebbe pensando a lui per... VOCI DI MERCATO LAZIO, FATTA PER IL RINNOVO DI CATALDI: CIFRE E DETTAGLI DELL'OPERAZIONE RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi rinnova il suo contratto con la Lazio. E' questa la notizia della mattinata, non di certo sorprendente visto che la volontà di continuare insieme c'era da tempo. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, il... RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi rinnova il suo contratto con la Lazio. E' questa la notizia della mattinata, non di certo sorprendente visto che la volontà di continuare insieme c'era da tempo. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, il...