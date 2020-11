Consiglio di Lega, via libera alla centralizzazione dei tamponi. E sulla bolla...

Il Consiglio di Lega, preceduto da una riunione di tutti i medici di Serie A, ha accolto solo parzialmente le indicazioni della Federazione dei medici sportivi. Sì alla centralizzazione dei tamponi, no alla bolla irrigidita. In caso di positività, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il gruppo-squadra non si dovrà isolamento per almeno una settimana nel proprio centro sportivo o in un'altra struttura individuata. Nella giornata di ieri le resistenze dei giorni scorsi di club e calciatori non fatto altro che concretizzarsi. Le ragioni della bocciatura sono di natura logistica, e quindi economica. Non sono molte, infatti, le società che possono contare su un centro sportivo in grado di ospitare un alto numero di persone. Dovrebbero dunque risolversi a una struttura esterna, complicata da individuare per le chiusure dovute al Covid, e difficile da sostenere sul piano dei costi.

MAGGIORE UNIFORMITÀ - L'isolamento fiduciario proseguirà con le stesse modalità dell'ultimo periodo. Sarà quindi sempre l'Asl di riferimento a dare o meno l'autorizzazione ai calciatori o ai membri del gruppo di fare spola tra la propria abitazione e il campo d'allenamento. L'auspicio, tuttavia, è che ci sia maggiore uniformità nelle decisioni, evitando che si verifichino trattamenti diversi anche nella gestione dei giocatori convocati dalle rispettive nazionali. La Lega vorrebbe il coinvolgimento del Ministero della Salute, con una figura di coordinamento tra le varie Asl che poi si leghi a un'Authority appositamente creata dalla Lega.

SCELTA DEL LABORATORIO - La strada sulla centralizzazione dei tamponi è stata imboccata. Il nodo ancora da sciogliere resta quella del laboratorio a cui affidarsi. Negli uffici di via Rossellini sono arrivati 4-5 preventivi, che saranno esaminati da un'apposita commissione nei prossimi giorni e le cui valutazioni verranno portate nella prima Assemblea utile. La speranza è che non si vada oltre le due settimane di attesa, cosicché il nuovo iter possa essere operativo già per il week-end del 12-13 dicembre. Prolungato, infine, lo stop del campionato Primavera fino al 10 gennaio.

