La Lazio è la squadra più ammonita in Serie A: 25 gialli in 8 giornate. Ma i falli sono solo 100...

La Lazio è la squadra più ammonito in Serie A. La squadra di Inzaghi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha collezionato venticinque cartellini gialli in otto giornate. Ma i falli commessi sono solamente 100. Ai biancocelesti, infatti, gliene bastano 3,8 in media per rimediare un'ammonizione. Si tratta del rapporto più basso del campionato italiano. Immobile e compagni sono seguiti da Sampdoria (22), Spezia e Milan (20), mentre Napoli, Roma e Juventus sono le meno ammonite del campionato. Solamente cinque squadre sono state in grado di difendersi o di recuperare commettendo meno falli della Lazio: Napoli (69), Juventus (81), Parma (86), Genoa (96) e Sassuolo (97). Facendo un paragone anche con le altre formazioni, dunque, colpisce la frequenza con cui vengono sventolati i cartellini alla Lazio, e non c'è bisogno di risalire al rosso di Immobile contro l'Inter. Maresca, nello scontro diretto con l'Atalanta, punì la squadra di Inzaghi con ben 7 ammonizioni.

I CAMBI DI INZAGHI - Nonostante i 25 cartellini, nessun calciatore è ancora entrato in diffida, poiché le ammonizioni sono state "divise" tra 14 giocatori. Dalle parti di Formello i giocatori sono stati invitati a una maggiore cautela da Simone Inzaghi, che continua a sostituire gli ammoniti per evitare i rischi di espulsione. Si tratta di una condotta consolidata, a maggior ragione dopo l'introduzione dei cinque cambi.

PREOCCUPAZIONI - I numeri preoccupano il tecnico e portano indietro la mente alla stagione 2017/18, quando la squadra venne penalizzata dalle sviste arbitrali nella fase centrale del campionato. Le ammonizioni ci possono stare, ma i cartellini alla lunga rischiano di pesare, e non poco, sulla gestione del gruppo e sulla necessità di avere a disposizione la rosa al completo per le rotazioni tra Serie A e Champions. Nelle prossime settimane il calendario potrebbe consentire alla Lazio di collezionare più punti, ma tenere ben in mente: il 20 dicembre il Napoli all'Olimpico, la trasferta col Milan e il derby con la Lazio. Inzaghi vuole la squadra al completo.

