Lazio, Monia Materazzi ricorda Maurizio Maestrelli: "Un bacio angelo mio"" - FOTO

Non c'è tifoso biancoceleste che non associ la Lazio a Tommaso Maestrelli, lui il Maestro, il primo condottiero della banda del '74 il primo allenatore a far vincere ala Lazio il tricolore. Insieme a lui spesso nel vecchio centro sportivo di Tor Quinto Maestrelli portava con se i suoi due gemellini Maurizio e Massimo che erano diventati le mascotte del gruppo.Il destino a volte sa essere davvero crudele e il 28 novembre del 2011 decide di chiamare in cielo anche Maurizio stroncato da un male incurabile. La moglie Monia Materazzi ha voluto ricordarlo oggi con una bellissima frase: "Se io avessi saputo ...Ti avrei dato più aiuto. Un bacio Angelo mio".

Se io avessi saputo... Ti avrei dato più aiuto...❤️un bacio Angelo mio Maurizio Maestrelli Pubblicato da Monia Materazzi su Venerdì 27 novembre 2020

Coppa Italia, l'avventura della Lazio parte dall'Olimpico. Ai quarti possibile big match

Maradona, Cabrini: "L'amore di Napoli malato, sarebbe ancora vivo se avesse giocato nella Juventus"

TORNA ALLA HOMEPAGE