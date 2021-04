Corsa Champions, Gasperini: “Le altre devono sperare in un nostro errore”

Dopo il roboante successo della sua squadra contro il Bologna, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per commentare anche la corsa Champions. I nerazzurri, con i tre punti di ieri sera, si portano momentaneamente al secondo posto in classifica, in vantaggio su tutte le altre contendenti. Queste le dichiarazioni di Gasp: "Sono tre punti importantissimi che ci danno fiducia, mancano cinque giornate. È partito il volatone. La squadra sta dimostrando di avere testa e condizione, vuole raggiungere il traguardo e ha lavorato tanto per questo. Siam pronti, sarà una volata difficile perché siamo tutte lì. Noi siamo un pelino avanti, le altre devono sperare in un nostro errore. Non sappiamo quanto manca per la Champions, ci sono ancora tanti scontri diretti. Se facciamo en plein arriviamo secondi: meglio guardare avanti, se ti guardi dietro rischi di avere alcuni timori".